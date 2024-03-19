Чиновницю затримали під час одержання 1 тис. доларів хабара

Поліцейські затримали на хабарі головну спеціалістку районного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Чиновниця вимагала в підприємця 1 тис. доларів за сприяння у видачі ліцензії на відкриття стоматологічного кабінету.

Як повідомили в поліції та прокуратурі Львівщини, працівниця відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби запевняла підприємця, що має вплив на посадовців Міністерства охорони здоров’я і за гроші може вирішити питання щодо видачі ліцензії на відкриття стоматологічного кабінету. Ціна такої послуги – 1 000 доларів.

Підозрювану затримали 18 березня під час одержання всієї суми хабара. Їй повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу та відсторонення її від посади.