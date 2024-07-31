Після отримання хабара Лесю Роман затримали

Самбірський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок чиновниці місцевого управління Держпродспоживслужби Лесі Роман за хабарництво. За отримання 1000 доларів хабара за відкриття стоматкабінету чиновницю оштрафували на 40,8 тис. грн.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, Леся Роман є головною спеціалісткою відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Самбірського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області. У березні 2024 року держслужбовиця отримала 1000 доларів хабара за вплив на посадовців Міністерства охорони здоров’я щодо видачі ліцензії на відкриття стоматологічного кабінету. Після отримання хабара Лесю Роман затримали.

Щодо чиновниці порушили кримінальну справу і у суді вона визнала свою провину. Леся Роман заявила, що взяла хабар через скрутне матеріальне становище та стан здоров’я дитини.

Справу розглянув суддя Ігор Казан, який дослідив усі матеріали справи та врахував те, що обвинувачена сприяла у розкритті справи. Суддя визнав Лесю Роман винною у хабарництві та призначив 40,8 тис. грн штрафу. 1000 доларів хабара, які були вилучені, повернуть СБУ. Вирок ще можна оскаржити.