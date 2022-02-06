Перекинуті на територію Кримського півострова 10 тис. військових свідчать про те, що РФ знаходиться на завершальному етапі підготовки до вторгнення в Україну. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що Росія направила в окупований Крим піхоту та повітряно-десантні війська. Крім цього Росія нещодавно розгорнула в Крим дві додаткові батальйонні тактичні групи, танки, бронемашини та артилерію.

Крім того, декілька підрозділів, розгорнутих у Криму, були поставлені на найвищий стан військової готовності, у тому числі морські сили, що базуються поблизу Керченської протоки, яка відокремлює материкову Росію від Криму, та в штаб-квартирі Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Війська в інших місцях було поставлено на другий за величиною рівень готовності.

На більшій частині кордону України аналітики також вбачають приклад остаточної підготовки до війни. Вони послалися на надходження матеріально-технічної інфраструктури, електронного обладнання, авіації та додаткового обладнання.

На переконання експертів, Росія може почати вторгнення з локалізованих дій, а у випадку успіху зона конфлікту буде розширена. Повномасштабне вторгнення росіяни можуть здійснити уздовж майже 1300 км східного та південного кордону України.

Однак, на думку верховного головнокомандувача НАТО генерала Філіпа Брідлава, усі російські «нарощування» – це шоу задля того, щоб змусити світ вести перемовини.

Згідно з експертною оцінкою, РФ не зможе підтримувати агресію довше, ніж тиждень, оскільки її запаси досить швидко вичерпаються.