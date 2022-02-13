Голів усіх фракцій ВРУ просять забезпечити максимальну явку депутатів на засіданнях парламенту вже з понеділка

Офіс президента і керівництво Верховної Ради України просять усіх народних депутатів, зокрема й від партії «Слуга народу», які перебувають за кордоном, повернутися в країну якнайшвидше. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело у «Слузі народу».

Як повідомляється, 12 лютого Офіс президента попросив усіх депутатів від партії «Слуга народу», які перебувають за кордоном, повернутися в країну до ночі 14 лютого.

За даними ЗМІ, станом на ранок за кордоном перебувало 37 нардепів, практично половина з яких є депутатами від президентської партії.

Ще у суботу стало відомо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився за безперервний режим роботи парламенту 24/7. Джерела підтвердили, що Стефанчук відмовляється підписувати нардепам будь-які відрядження за кордон – в тому числі на прийдешній тиждень.

Також голова парламенту окремо звернувся до всіх голів фракцій, щоб вони забезпечили максимальну явку народних обранців на засіданнях парламенту.

«Так, нас попросили в чатах та рекомендували не залишати країну. Бо насправді поїхати з країни зараз – це аморально», – додав нардеп «СН» Олександр Качура, пише LB.ua.

До того, керівники фракції СН звернулися до усіх депутатів з окремим проханням забезпечити максимальну явку вже з понеділка, 14 лютого. Ті, хто зараз за кордоном, повертаються до України, у тому числі й щоб не потрапити під імовірне скасування рейсів, і бути присутніми на засіданнях парламенту.