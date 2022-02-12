Шмигаль нагадав, що війна, яка ведеться проти України, несе характер гібридної

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що у сучасних умовах українцям не слід піддаватися на гібридні провокації ворога та на хвилю дезінформації. Відповідне відеозвернення з’явилося на сторінці прем’єра у суботу, 12 лютого.

«Щодня ми стаємо сильнішими. Оборонно. Економічно. Політично. Сьогодні нам потрібно не піддаватися на гібридні провокації ворога. Наша армія сильна. Такими маємо бути й ми. Наші солдати мають відчути, що за ними теж стоїть сила – сильний духом, мудрий, єдиний український народ. Вірте в Україну!», – сказав він.

Шмигаль нагадав, що війна, яка ведеться проти України, несе характер гібридної.

Її елементами за словами міністра, є газова криза в Європі, розхитування курсу гривні, кібератаки на урядові ресурси, масові псевдомінування об’єктів інфраструктури, проплачені мітинги.

Денис Шмигаль переконаний, що найстрашнішим елементом такої війни є дезінформація з нагнітанням паніки, самі панічні настрої для ворога є подарунком.

«Саме паніка краще за танки та автомати знищує держави», – переконаний міністр.

Прем'єр-міністр також зазначив, що міжнародні партнери продемонстрували свою підтримку України не на словах, а насправді і їх допомога щодня посилює українську армію та економіку, а також позиції України на міжнародній арені.

«Це не 2014 рік, а 2022-й. Наша армія сильна, наша позиція на міжнародній арені сильна, ми сьогодні економічно сильні, бюджет виконується, залишки на казначейському рахунку стабільно високі, міжнародні резерви – 29 млрд доларів. Реальних макроекономічних причин для дестабілізації курсу гривні не існує. Давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогові», – зазначив Шмигаль.

«Наша армія готова, наша армія сильна, наша армія мужня. Такими повинні бути і ми. Наші солдати повинні відчути, що за ними теж стоїть сила - сильний духом, мудрий, єдиний український народ. Довіряйте своїй державі, довіряйте своїй армії, вірте в Україну. Тільки разом ми непереможні», – закликав прем'єр.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що у інформаційному просторі забагато повідомлень щодо ймовірної повномасштабної війни із Росією. Він запевнив, що все під контролем, та закликав не панікувати.

Голова держави заявив, що Україна повинна бути готовою до вторгнення РФ у будь-який день та має розраховувати на своїх військових та громадян. Водночас він назвав дипломатію єдиним шляхом деескалації та деокупації.