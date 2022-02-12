Володимир Зеленський закликав не панікувати та запевнив, що все під контролем

Президент Володимир Зеленський заявив, що у інформаційному просторі забагато повідомлень щодо ймовірної повномасштабної війни із Росією. Він запевнив, що все під контролем, та закликав не панікувати.

Зеленський заявив, що Україна повинна бути готовою до вторгнення РФ у будь-який день та має розраховувати на своїх військових та громадян. Водночас, він назвав дипломатію єдиним шляхом деескалації та деокупації.

«Я вважаю, що наразі у медіа забагато повідомлень щодо повномасштабної війни з РФ. Ми розуміємо усі ризики і те, що вони є. Якщо у є вас інформація про 100-відсоткове вторгнення, починаючи з 16 числа [лютого], давайте нам цю інформацію», – заявив він на брифінгу 12 лютого на Херсонщині, де він перебував під час тактико-спеціальних навчань.

Зеленський зазначив, що Україна отримує інформацію від своєї розвідки та подякував за розвіддані іншим державам. Він додав, що український уряд бере до уваги інформацію, яку надають США та інші партнери.

«Поки що повномасштабної війни в Україні на сьогодні немає. Ми отримуємо багато інформації з багатьох джерел, яку ми аналізуємо. У нас також є розвідники, які працюють не гірше за розвідників інших країн», – зазначив президент.

Росія зосередила поблизу України вже 140 тис. військових та влаштувала машстабну блокаду Чорного Моря. США вважають, що росіяни можуть вдатися до вторгнення ще до завершення Зимових Олімпійських ігор. За даними Der Spiegel, напад на Україну може статися вже наступної середи – 16 лютого. На тлі російської загрози МЗС низки країн закликали своїх громадян негайно залишити Україну, а посольства США і ФРН почали скорочувати штат у Києві.