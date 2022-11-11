Росіянин готував план захоплення влади і допомагав підбирати 500 бойовиків

СБУ викрила громадянина Росії, який був куратором раніше затриманих українців у підготовці до силового захоплення влади. Росіянин консультував членів партії Віктора Медведчука «Український вибір», які шукали 500 бойовиків для створення «народних республік» на заході України.

Як у п’ятницю, 11 листопада, повідомила прес-служба СБУ, громадянин Росії планував використати для захоплення влади громадські організації, які мали спровокувати заворушення у західних областях і створити «народні республіки» в регіоні.

Раніше СБУ затримала двох змовників, які шукали на території західних областей України близько 500 колишніх військових з досвідом ведення бойових дій для захоплення адмінбудівель. Одному з них – 63-річному колишньому радянському офіцеру, вже присудили п’ять років тюрми. Зараз спецслужба викрила куратора двох затриманих раніше діячів.

«У результаті кропіткої слідчо-оперативної роботи вдалося вийти на російського ідеолога комбінації перевороту. Останній пов’язаний з російськими спецслужбами та координувався окремими представниками адміністрації президента РФ. Як встановили слідчі, росіянин є засновником громадських структур на території країни-агресора, які підтримують ідею відновлення СРСР у складі трьох «слов’янських» держав: України, Росії та Білорусі», – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними спецслужб, після Революції гідності та початку російської агресії фігурант справи працював на підтримку дій російського уряду, вступив у змову з одним з українських громадсько-політичних діячів, пов’язаних з «Українським вибором» Віктора Медведчука та пообіцяв надавати підтримку у захопленні державної влади в Україні.

«Домовленість між українськими та російськими учасниками передбачала використання створених на території Росії та України громадських організацій та фондів для налагодження схеми надходження в Україну з російської федерації грошових коштів. Готуючи ґрунт для державного перевороту, фігуранти розповсюджували публічно та серед однодумців антиукраїнські звернення з дискредитацією чинної державної влади та закликами до її зміни насильницьким шляхом», – додають у СБУ.

Встановлено, що росіянин ще до початку російської агресії кілька разів приїжджав в Україну під приводом відвідин родичів та займався координацією проросійських організацій. «Він надавав ідеологічну підтримку учасникам партії «Слов’янський народно-патріотичний союз», яка згодом змінила назву на «Партію політики Путіна», після чого – на «Русь єдина». За антиукраїнську діяльність вказана політична сила заборонена рішенням суду», – уточнюють у СБУ.

Громадянину Росії оголосили про підозру за ч. 1 ст. 109 ККУ (змова з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади). За скоєне росіянину загрожує до 10 років тюрми.