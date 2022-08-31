За скоєне обом фігурантам загрожує до до 10 років ув'язнення з конфіскацією майн

СБУ завершила розслідування стосовно двох громадсько-політичних діячів із структур, близьких до Віктора Медведчука. Обох фігурантів справи затримали у різний час в Івано-Франківську. За даними слідства, чоловіки мали стосунок до громадської організації «Український вибір» Віктора Медведчука, один із них – однопартієць проросійського політика та колишній радянський офіцер. Чоловіки готували план проведення «Національних зборів» для створення «народних республік» на заході України. За інформацією СБУ, до «Федеративної республіки Україна» мали ввійти Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області. Покази про діяльність фігурантів справи правоохоронцям також надав їхній спільник, який вербував чоловіків з військовим досвідом для силового захоплення влади.

Про завершення розслідування стосовно двох членів ГО «Український вибір» у середу, 31 серпня, повідомила прес-служба СБУ Івано-Франківської області. За даними української спецслужби, зловмисники діяли, координуючись з росіянами та окремими членами ГО «Український вибір». Серед іншого у 2019 році вони мали зв’язок із приймальнею тодішнього помічника російського президента Владислава Суркова.

Одного з фігурантів справи, який планував захоплення адмінбудівель у п'ятьох областях на заході України, СБУ затримали у березні, а іншого – мешканця Києва, колишнього радянського офіцера з бойовим досвідом, – у травні 2022 року.

За інформацією СБУ, у період анексії Криму та військового вторгнення Росії у Донецьку і Луганську області фігуранти тісно співпрацювали з політичними структурами Віктора Медведчука, обговорюючи плани створення союзної держави Росії, Білорусі й України.

«Очікуваного фінансування з боку Медведчука не було, тож вони почали діяти відокремлено. Забезпечити коштами їх пообіцяв представник рф, який має зв’язки у російських спецслужбах та уряді. Для силового повалення влади фігуранти розробили план проведення «Національних зборів». Однодумці та учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися у Києві та оголосити про відсторонення Президента, розпуск Верховної Ради і Уряду», – йдеться у повідомленні СБУ.

Кошторис проведення «Національних зборів» становив $9,7 млн та включав оренду приміщень штабів і залів у столиці та регіонах, видатки на 380 осіб «делегатів» та їхній супровід, оплату охоронних і силових заходів за участі 1356 громадян, витрати на офісну техніку, телефони, транспорт, зв’язок, сервер, гонорари журналіста.

У прес-службі СБУ додають, що аби забезпечити силову частину перевороту, один із фігурантів приступив до вербування осіб із досвідом військової служби. Співучасника зловмисників, якого СБУ викрила на спробі вербування «силовиків», і який дав покази на основних фігурантів, уже засудили.

«На момент початку повномасштабного вторгнення зловмисники так і не отримали повного обсягу обіцяного фінансування. Ймовірною причиною є розкрадання коштів, виділених на підривну діяльність в Україні, з яким пов’язана низка гучних відставок у російському уряді та силових структурах», – додають в СБУ.

Коли відбувалися бойові дії під Києвом, заколотники змінили план перевороту на створення «народних республік» у західних областях. Це сталося через впевненість у швидкій окупації східної, північної та південної частини України.

В Офісі Генпрокурора додають, що фігуранти справи підбирали та залучали в різних областях України колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які повинні були захопити адмінбудівлі, мости, вузли комунікацій, сховища. «Змовники шукали на території західних областей України близько 500 осіб з досвідом ведення бойових дій для захоплення органів державної влади», – уточнюють у прокуратурі.

Під час обшуків, які пройшли після затримання фігурантів, СБУ вилучила кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних і силових структур, маніфести до громадськості і силовиків, переліки необхідної зброї, майна та техніки.

Обох фігурантів підозрюють за ч. 1 ст. 109 ККУ (змова про вчинення дій з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Справу вже передали до суду.