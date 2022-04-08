38-річний закарпатець отримав 12 років тюрми за заклики до автономії Закарпаття та спробу організації мітингів проти української влади. Чоловік підшукав кількох виконавців, які мали провести мітинги у Хусті за «створення Республіки Підкарпатська Русь». Обвинувачений наразі перебуває на території Росії.

Як у п'ятницю, 8 квітня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, 38-річний мешканець Закарпаття, перебуваючи у Москві, погодився надавати громадянину РФ допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

«На виконання ворожого завдання він підшукав кількох закарпатців, котрі мали організувати у Хусті акцію протесту проти діючої на той час влади. Крім того, чоловік організував зустріч замовника та виконавця, де останній надав чітку інструкцію проведення мітингу. Він мав пройти під гаслами про «надання Закарпаттю автономії» та «створення самоврядної Республіки Підкарпатська Русь»», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав 38-річного громадянина винним за ч. 2 ст. 110 (сприянні посяганню на територіальну цілісність і недоторканність України) та за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада). Чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі.