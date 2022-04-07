Олександр Фалько за допомогою криміналітету грабує місцевих підприємців

У Мелітополі затримали одного з найактивніших колаборантів, які сприяють окупованому режиму. Це депутат міської ради Олександр Фалько. Про це повідомив чинний мер Мелітополя Іван Федоров.

«Сьогодні є сумні новини для наших колаборантів. Затримано одного з головних колаборантів, співучасників режиму, встановленого в Мелітополі, Олександра Фалька. Наступною в черзі Галина Данильченко», – сказав Іван Федоров.

За інформацією чинної мерії Мелітополя, депутат міської ради Олександр Фалько в окупаційній владі відповідає за залучення місцевого криміналітету до рекету та грабежів мирного населення, здебільшого приватних підприємців.

Мер міста додав, що окупаційна і самопроголошена влада колаборантів не допускає до людей гуманітарної допомоги. Її свідомо блокують і викрадають.

Як повідомив Іван Федоров, росіяни та місцеві зрадники продовжують викрадати проукраїнських патріотів. Вже відомо про понад 100 викрадених у Мелітополі людей.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області росіяни призначили виконувачку обов’язків мера. Після визволення з полону чинний міський голова Іван Федоров займається вирішенням міських питань дистанційно із Запоріжжя.