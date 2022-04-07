Затриманий 43-річний чоловік раніше працював у різних підрозділах поліції, зокрема, у внутрішній безпеці

Колишнього працівника полтавської поліції затримали за співпрацю з російськими окупантами. Екс-поліцейські передавав російським військовим дані про базування позиції ЗСУ.

У четвер, 7 квітня, в Нацполіції повідомили, що 43-річний фігурант в минулому проходив службу у різних підрозділах полтавської міліції, зокрема, і у внутрішній безпеці. Згодом був судимий за крадіжку з проникненням, вимагання та шахрайство.

Був прибічником одного з колишніх нардепів опозиційної партії та підтримував російську пропаганду. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну колаборант запропонував окупантам свої послуги щодо «зливу позицій ЗСУ».

У телефоні затриманого виявили переписку з російськими окупантами щодо розміщення позиції ЗСУ

Під час обшуків в екс-поліцейського вилучили гранату Ф-1, запал до неї, сигнальну ракету та два мобільні телефони, один з яких чоловік викинув через вікно напочатку слідчих дій. У мобільному телефоні були смс-повідомлення, в яких за грошову винагороду він обіцяв загарбникам скинути інформацію щодо місць розташування Збройних сил України.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та незаконне поводження зі зброєю (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 263 ККУ). Екс-поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно.