Прокуратура оголосила про підозру мешканцю Чернівців, який закликав до створення Буковинської народної республіки, відокремлення Закарпаття від України та до окупації Херсонської області. Відповідні агітаційні пости чоловік публікував у Fасеbook протягом двох років.

Як у понеділок, 27 червня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, мешканця Чернівців підозрюють у сепаратизмі та закликах до повалення державного ладу.

За даними слідства, чоловік систематично поширював у Fасеbook дописи із закликами до створення Буковинської Народної Республіки, відокремлення від України Закарпатської області та окупації Російською Федерацією Херсону і Нової Каховки.

У прес-службі СБУ уточнюють, що мешканець Чернівців поширював сепаратистські дописи із 2020 року. Чоловік закликав до створення так званої «Західно-буковинської народної республіки» та відновлення «Західноукраїнської Народної Республіки» як окремих державних утворень. Також буковинець поширював заклики до фізичного повалення конституційного ладу за допомогою колишніх військових.

«Сповідуючи проросійські погляди, підозрюваний публічно звертався до президента Росії із закликами до військового захоплення Нової Каховки та Херсона, що, на його думку, дозволило б відновити водопостачання до тимчасово окупованої території АР Крим», – йдеться у повідомленні СБУ.

Експертиза підтвердила, що поширювані зловмисником матеріали містять публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, а також до зміни меж території або державного кордону України.

Мешканця Чернівців підозрюють за ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110 ККУ (заклики до повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Наразі слідство у справі триває.