Мешканець Міжгір'я закликав ввести на Закарпаття поліцейські сили з-за кордону

Мешканця Закарпаття Володимира Шемета засудили до 3 років та 6 місяців позбавлення волі через заклики до захоплення державної влади. Чоловік мав кілька профілів у соцмережах, через які закликав до зміни меж території України, створення «озброєних загонів правопорядку» та введення на Закарпаття «міжнародних поліцейських сил».

Як у понеділок, 4 квітня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, мешканця Міжгір'я засудили до понад трьох років ув’язнення. Відомо, що чоловік закликав до захоплення державної влади та зміни меж кордону України через створення так званих «озброєних загонів правопорядку».

«Для розповсюдження своїх публікацій інтернет-агітатор використовував низку профілів у соцмережах. Крім цього, чоловік поширював дискримінаційні матеріали щодо різних національних меншин, які проживають на території України»,– йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури додають, що обвинувачений створив кілька профілів у соціальних мережах та поширював дописи із закликами до насильницької зміни влади, повалення конституційного ладу, змін меж території України та розпалювання національної ворожнечі.

«Чоловік наголошував на необхідності створення «озброєних загонів правопорядку», введення на Закарпаття «міжнародних поліцейських сил». Писав і про можливий вихід області зі складу України та закликав до звільнення суспільства від «етнічних мафіозно-кримінальних угруповань»», – зазначають у прокуратурі.

У прес-службі СБУ Закарпаття ZAXID.NET уточнили, мешканця Міжгір'я затримали ще у лютому 2021 року. Тоді повідомлялося, що кіберфахівці СБУ викрили закарпатця, який закликав до захоплення державної влади та зміни меж держкордону через створення так званих «озброєних загонів правопорядку». Також зловмисник поширював в інтернеті дискримінаційні матеріали щодо різних національних меншин, які проживають на території країни.

Як стало відомо ZAXID.NET йдеться про 61-річного мешканця Міжгір'я Володимира Шемета. Чоловік, зокрема, у своїх дописах навіть нещодавно зазначав про те, що «Закарпаття не є частиною України», «влада нелегітимна», а також заявляв «необхідність введення на територію Закарпатської області міжнародних поліцейських сил для підтримання правопорядку».

Суд визнав 61-річного закарпатця винним за ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу), ч. 1 ст. 110 (зміни меж території або державного кордону України) та за ч. 1 ст. 161 ККУ (розпалювання національної ворожнечі). За скоєне мешканцю Міжгір'я присудили 3 роки та 6 місяців позбавлення волі.