Росіянин вже 8 років жив в Україні і співпрацював з росіянами

У Чернігові поліцейські затримали громадянина Росії, який вже 8 років живе в Україні і займався тут коригуванням ворожих обстрілів Чернігова та розвідкою.

«Поліцейські встановили, що уродженець російського м. Свердловськ мешкає на території України з 2014 року. В перші дні ворожого вторгнення оселився на хуторі поблизу Чернігова. В ході відпрацювання оперативної інформації поліція з’ясувала, що чоловік співпрацював з окупантами: коригував ворожий вогонь та «здавав» місцевих мешканців російським військовим», – повідомили в Нацполіції України.

Біля його будинку поліцейські виявили вибухову пастку («розтяжку») та цинк з боєприпасами.

Росіянина затримали у суботу, 2 квітня, поліцейські карного розшуку Чернігівщини спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД. Далі його передали до Служби безпеки України.