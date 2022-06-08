Двох підозрюваних затримали у Мукачеві, ще одного – у Берегівському районі

На Закарпатті затримали трьох місцевих мешканців, які через створені ними сайти, а також через соцмережі поширювали інформацію із закликами до повалення влади в Україні, а також виправдовували агресію Росії. Лінгвістична експертиза підтвердила нав’язування проросійської риторики. Двох підозрюваних затримали у Мукачеві, ще одного – у Берегівському районі.

Як у середу, 8 червня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, для поширення інформації із проросійськими закликами усі троє зловмисників використовували соцмережі та спеціально створені сайти. Діяльність агентів фінансувалася коштами від майнінгу криптовалют.

«Метою всіх трьох зловмисників було розхитування ситуації в регіоні та нав’язування проросійської риторики. За місцем мешкання зловмисників правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки. Серед вилученого – комп’ютерна техніка та електронні носії інформації, що підтверджують злочинну діяльність групи агітаторів», – йдеться у повідомленні поліції.

Один із затриманих, 54-річний, мешканець Мукачева, є учасником екстремістського громадського формування. У прес-службі СБУ уточнюють, що 54-річний фігурант є прихильником одного із лідерів антидержавної організації так званого «народовладдя», яка закликала до створення «республіки Україна». «Мукачівець агітував до прийняття рішень, що несуть загрозу конституційному ладу і територіальній цілісності України через облікові записи та групи в соцмережах», – уточнюють у прес-службі СБУ.

Чоловікові оголосили про підозру за ч. 2 ст. 109 ККУ (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій). Відповідно до санкції статті йому загрожує до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще два випадки поширення проросійських матеріалів правоохоронці зафіксували у Берегівському районі та у Мукачеві. Цим двом фігурантам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Їм загрожує до 5 років ув’язнення.

«На переконання слідчих Управління СБУ в Закарпатській області, вони поширювали матеріали, у яких виправдовували та заперечували збройну агресію РФ проти України. Це підтвердила ініційована СБУ низка лінгвістичних експертиз», – уточнюють у прес-службі СБУ Закарпаття.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та чорнові записи із доказами злочинних дій. За всіма викритими фактами тривають невідкладні слідчі дії, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинів проти України.