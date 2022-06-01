Сепаратист із 2014 року проживає на території Росії

Суд визнав винним 47-річного Владислава Сверловича у сепаратизмі та нарузі над державними символами і призначив шість років позбавлення волі. Обвинувачений з 2014 року проживає у Росії, вирок йому оголосили заочно. За даними слідства, перебуваючи на території РФ, Владислав Сверлович проголосив себе «міністром оборони Підкарпатської Русі», закликав до силового захоплення влади на Закарпатті та публічно спалював український прапор.

Про вирок Владиславу Сверловичу у середу, 1 червня, повідомила прес-служба СБУ Закарпатті. За інформацією спецслужб, 47-річний уродженець Ужгородського району від імені командування «русинской народной армии» публічно звертався до мешканців Закарпаття із закликом до силового захоплення влади.

«Чоловік закликав до створення нового незаконного державного утворення «Республіка Підкарпатська Русь». У 2016 році чоловік публічно спалив Державний Прапор України, тим самим демонструючи явну неповагу до України», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що обвинувачений публікував відеозвернення у соцмережах із закликами відокремити Закарпаття від України. Крім того, чоловік публічно виступав із закликами до виведення силових структур із Закарпаття та виплати відшкодування мешканцям псевдореспубліки.

Суд визнав 47-річного Владислава Сверловича винним за ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 338 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; наруга над державними символами) та заочно засудив його до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«У 2014 році він виїхав на територію Росії, звідки вів свою підривну діяльність. До цього чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочин проти основ національної безпеки», – зазначають у прокуратурі.