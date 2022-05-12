Петро Гецко давно відомий своїми закликами відокремити Закарпаття від України

СБУ оголосила про підозру 57-річному самопроголошеному «прем'єр-міністру Підкарпатської Русі» Петру Гецку у державній зраді. Закарпатець вже був заочно засуджений на 12 років тюрми за свої заклики до відокремлення Закарпаття від України. За даними слідства, після повномасштабного вторгнення Росії Петро Гецко активізувався і через російські ЗМІ продовжує закликати перетворити західні області України на «Карпатську Русь» і просить Путіна не завершувати «спецоперацію» в Україні без урахування статусу Закарпаття. Відомо, що Гецко вже тривалий час переховується на території Росії. За державну зраду йому загрожує довічне ув’язнення.

Як у четвер, 12 травня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, Петро Гецко неодноразово висловлювався у російських ЗМІ із закликами змінити адміністративно-територіальний устрій України та пропонував незаконне «відновлення» не передбаченої Конституцією України так званої «Республіка Підкарпатська Русь».

«З початку повномасштабного вторгнення Росії до України, самопроголошений «прем’єр-міністр» т. зв. «Республіки Підкарпатська Русь» активізував просування у публічному просторі антидержавних проросійських наративів, зокрема, продовжив активно розкручувати кремлівську версію про «геноцид русинов». Є підстави вважати, що він діяв на замовлення іноземних спецслужб», – йдеться у повідомленні СБУ.

Зокрема, Петро Гецко звертався до Володимира Путіна із пропозицією перетворити Західну Україну в «Карпатскую Русь на правах мандатах, титулах русинов» і не завершувати «спеціальну військову операцію» в Україні без урахування низки факторів стосовно Закарпаття.

Фігурант підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111 ККУ. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 15 років або довічно.

Нагадаємо, у квітні 2021 року суд заочно виніс вирок Петру Гецку і призначив йому 12 років позбавлення волі за заклики до відокремлення Закарпаття. Наразі він переховується від суду на території Росії.