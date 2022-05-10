Дмитро Святаш втік до Росії, в Україні його підозрюють у шахрайстві

Проти колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Дмитра Святаша проводиться розслідування за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

Про розслідування дій Святаша у прокурора Харківщини на сесії облради 9 травня запитав депутат Роман Семенуха: «Чи готується кримінальне провадження, чи триває слідство щодо оголошення підозри громадянину України, який був майже офіційно оголошений РФ як майбутній гауляйтер міста Харкова?» У коментарі «Суспільному» депутат облради уточнив, що йдеться про Дмитра Святаша, який, за його даними, перебуває у Росії.

«Я розумію, про кого ви говорите. Зараз слідчими СБУ, що стосується цієї особи, проводиться досудове розслідування за ст. 111. Харківська обласна прокуратура здійснює у цьому кримінальному провадженні процесуальне керівництво. Я думаю, що найближчим часом ми приймемо законне рішення», – заявив Фільчаков.

Про те, що Росія бачила Святаша своїм керівником у Харкові після захоплення міста, на початку квітня, посилаючись на свої джерела, писав колишній журналіст, нині заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«Хороші люди кажуть, що у Кремлі навіть підготували кандидатуру майбутнього гауляйтера Харкова. Якщо пам’ятаєте, був такий Дмитро Святаш – депутат-регіонал та довірена особа Віктора Януковича у 2004 році», – зазначав Найєм.

За словами Романа Семенухи, є інформація, що батько Святаша, депутат Харківської облради і голова постійної комісії з питань охорони здоров'я Володимир Святаш, також перебуває у Росії. На першій «воєнній» сесії Харківської обласної ради 9 травня, де ухвалили рішення на підтримку територіальної цілісності України, Володимира Святаша не було.

Додамо, що у 2019 Святаш балотувався кандидатом у народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя», до парламенту не пройшов. Того ж року Дмитра Святаша оголосили в розшук у справі про шахрайство та підробку документів. Вже тоді повідомлялося, що він втік до Росії. Святаш був прихильником федералізації України, ідею якої просувають різні проросійські сили.