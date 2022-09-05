Суд оштрафував мешканця Чернівців Андрія Охотського на 34 тис. грн за систематичні заклики до зміни української влади, створення окремої «Буковинської республіки» та окупації Херсона і Нової Каховки, «щоб пустити воду в Крим». СБУ викрила чоловіка у червні 2022 року. Обвинувачений у суді свою вину визнав.

Як зазначається у вироку Шевченківського районного суду Чернівців, уродженець Одеси Андрій Охотський з березня по грудень 2020 року публікував на своїй сторінці у Facebook пости з текстом і зображеннями із закликами до захоплення державної влади в Україні. Зокрема, фігурант справи писав, що треба «звільнитися від Києва» і «створити Буковинську республіку». Також Андрій Охотський закликав окупувати Херсон і Нову Каховку «мінімум на рік», щоб «була вода в Криму». Крім того, чоловік писав про необхідність «вільного носіння зброї в Чернівцях», називав майданівців «нацистами» і «сільськими рагулями».

Лінгвістична експертиза підтвердила, що у публікаціях Андрія Охотського є публічні заклики захоплення державної влади, звернення до Путіна для «наведення порядку в Україні», маніпуляції під час ході виборів, заклики до створення «Буковинської Народної Республіки». Крім того, пости чоловіка розцінили як розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України, розпалювання національної та релігійної ворожнечі, заклики до відокремлення Закарпатської області від України, а також до окупації росіянами окупації Херсону та Нової Каховки з метою здобуття води для Криму.

Крім сепаратистських публікацій і зневаги до України, Андрій Охотський також постив дописи, які, за даними лінгвістичної експертизи, містять антисемітизм, приниження національної честі та гідності, розпалювання ворожнечі та ненависті на національному ґрунті.

Суддя Шевченківського районного суду Чернівців Олександра Літвінова затвердила угоду про визнання винуватості Андрія Охотського, визнала його винним за ч. 2 ст. 109 та ч. 2 ст. 110 ККУ (публічні заклики до захоплення державної влади; заклики до зміни меж території України, поєднані з розпалюванням національної та релігійної ворожнечі) та зобов’язала його сплатити 34 тис. грн штрафу. Крім того, обвинувачений має відшкодувати 32,5 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.