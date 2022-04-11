Президент України Володимир Зеленський вважає, що Захід міг запобігти російській агресії, але тривалий час загравав із президентом Росії Владіміром Путіним. Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу CBS.

«Чи міг би Захід запобігти цьому? Я вважаю, що є високий відсоток того, що вони могли це зробити. Я вважаю, що Путін може не чути мене. Але не чути США, Британію чи західний світ він не міг. Захід не був об'єднаний. Вони [на Заході] принципові люди, які захищають спільні цінності, але, насамперед, вони думають про політичну ситуацію всередині держави, а вже потім, що відбувається зовні», – заявив Зеленський, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

За словами президента України, «вони могли потужно тиснути на Путіна, і він був би змушений їх почути».

Водночас Зеленський сказав, що він не має юридичних претензій до лідерів країн НАТО, однак, загалом, на його думку, вони несуть відповідальність.

«Коли ти можеш закрити небо… Так, страшно, що почнеться третя світова війна. Це страшно, я розумію це. Я не можу щодня тиснути на них, тому що всі бояться війни. Але світ несе відповідальність», – наголосив президент України.

«Я бачив лідерів маленьких країн з великим серцем. Не всі загравали з Путіним. Але завжди заграє той, кому є що втратити. Маленькі Литва, Латвія, Естонія – країни з великим серцем. Вибір та труднощі завжди у країн, де великий бізнес – Німеччина , Франція, Італія , Португалія, де великі інтереси, великий товарообіг, довгі історичні відносини, культурні зв’язки, багато людей, які емігрували з капіталом Російської Імперії, виїжджали з сім'ями до Європи. І тому вплив там великий», – сказав він, але зазначив, що не всі з цих країн намагалися не псувати відносини з Росією.

«Ніхто не хоче вийти із зони комфорту. А боротися з Путіним, підтримуючи Україну – це вийти із зони комфорту. Політичної, фінансової та навіть ризикнути кар'єрою, бо може початися війна. Фінансова криза, народ може не пробачити», – сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, "з кожним днем цих людей дедалі менше».