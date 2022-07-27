Іран і Росія підписали угоду, за якою іранська сторона буде ремонтувати російські літаки і постачатиме комплектуючі до них. Про це повідомило агентство Mehr з посиланням на Управління цивільної авіації Ірану.

За інформацією видання «Бабель», угода була підписана під час візиту заступника міністра транспорту Росії. Ймовірно, це відбулося 19 липня, коли Владімір Путін відвідував Тегеран для зустрічі з президентом Ібрагімом Раїсі, верховним лідером країни Алі Хаменеї і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Угода стосується цивільної авіації. За нею Росія отримує доступ до ремонтно-експлуатаційних послуг, технічної підтримки та необхідних деталей для ремонту літаків. Також угода дозволяє авіакомпаніям двох країн виконувати вантажні рейси без обмеження пропускної спроможності у межах вищезгаданої угоди.

Крім того, сторони домовились про збільшення кількості рейсів між країнами до 35 на тиждень.

Зазначимо, що після вторгнення військ Росії в Україну Євросоюз закрив небо для російських літаків, заборонив постачання запчастин для них, техобслуговування, підтримку та страхування, а також зобов’язав лізингові фірми повернути літаки, які були в оренді у російських перевізників. США також наклали санкції на авіасектор РФ.

До слова, Іран залишається одним із небагатьох союзників РФ. Щоправда, нещодавно Іран відмовив Росії у продажі безпілотників, які раніше РФ попросила для війни в Україні.