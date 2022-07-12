Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише вранці 12 липня «Суспільне».

За його словами, поки що невідомо, чи надав Іран вже якісь безпілотники Росії. Водночас Салліван наголосив, що у США є інформація, яка свідчить про те, що Іран готується навчити російських військових користуватися цими безпілотниками вже цього місяця.

«Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується в прискореному порядку надати Росії до декількох сотень безпілотників, включаючи БПЛА, здатних нести озброєння», – заявив Салліван.

Він зазначив, що Іран надав аналогічні безпілотні літальні апарати єменським повстанцям-хуситам для нападу на Саудівську Аравію до того, як на початку цього року було досягнуто припинення вогню.

За словами радника президента США, Збройні сили України досягли особливого успіху у використанні бойових безпілотників Bayraktar, а США та інші союзники передали Києву багато типів менших дронів. Він наголосив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну.

«Ми продовжуватимемо робити свій внесок, щоб підтримувати ефективну оборону України та допомагати українцям показати, що спроба Росії стерти Україну з карти світу не має успіху», – сказав Салліван.