Міністр закордонних справ Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан заявив, що його країна не буде постачати зброю, в тому числі безпілотники, для Росії. Про це 13 липня повідомило МЗС Ірану.

Міністр наголосив, що Іран уникає будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включно з постачанням військової техніки. Канаані заявив, що хоча військова співпраця між Іраном і РФ почалася ще до початку війни проти України, у цій ситуації офіційний Тегеран не допомагатиме РФ.

«У нас є угоди про оборону з Росією, але ми не допомагатимемо жодній із сторін, залучених у цей конфлікт», — сказав він.

За його словами, позиція Тегерана щодо війни РФ проти України «абсолютно ясна і неодноразово заявлялася офіційно».

12 липня радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що у Білого дому є інформація про те, що Іран може поставити Росії ударні безпілотники і готується навчити російські сили використанню цих БПЛА, а початкове тренування заплановане вже на початок липня. Інформація, яку Салліван повідомив журналістам, базується на розсекречених розвідданих.