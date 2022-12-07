Упродовж останнього тижня Німеччина передала Україні ще 20 бронеавтомобілів Dingo, а також два тягачі-транспортери танків M1070 Oshkosh. Крім цього, Німеччина анонсувала передачу Україні самохідних гаубиць та іншого озброєння. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Загалом Німеччина вже відправила Україні 50 бронеавтомобілів Dingo, а також 12 тягачів M1079 Oshkosh. Крім цього, німецький уряд анонсував передачу 18 колісних самохідних гаубиць RCH калібру 155 міліметрів, 80 пікапів, 90 протидронних датчиків та засобів перешкод, два ангарні намети і сім вантажівок.

З міркувань безпеки уряд Німеччини не розголошує дати та способи передачі військової допомоги. У вересні німецькі ЗМІ повідомляли, що країна продасть Україні 18 установок RCH-155 за 216 млн євро.

САУ RCH-155 – це гармата калібру 155 від PzH 2000, встановлена на базі восьмиколісної бойової машини Boxer. Гармата здатна стріляти до 54 км й перевозити до 30 снарядів. САУ може управляти лише дві людини.