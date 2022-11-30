Уряд Німеччини хоче передати Україні більше установок Gepard

Уряд Німеччини хоче передати Україні більше зенітних самохідних установок Gepard. Про це пише Bild.

«Канцлер Олаф Шольц у розмові з президентом України Володимиром Зеленським дав зрозуміти, що ми можемо знову відправити Україні деяку кількість Gepard», – сказав прес-секретар уряду Штеффен Хебестрейт.

Подробиці про постачання зброї стануть відомі тільки після того, як відбудеться передача.

«Оскільки у бундесверу немає Gepard з 2012 року, вони будуть постачатись не безпосередньо із запасів ЗС Німеччини», – сказав Хебестрейт.

Таким чином, залишається тільки можливість із запасів компанії-виробника або з Катару, де стадіони чемпіонату світу з футболу захищені від можливих терористичних атак німецькими Gepard.

На даний момент 30 таких установок було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.