Іспанія пообіцяла надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, він зустрівся із своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Під час зустрічі дипломат підтвердив надання нової допомоги Україні.

«Я зустрівся зі своїм іспанським колегою, справжнім другом України Хосе Мануелем Альбаресом. Вдячний за надання систем ППО та генераторів. Він підтвердив, що буде доставлено більше вантажів. Ми також обговорили імплементацію українською формули миру, оголошеної Володимиром Зеленським на саміті G-20», – написав Кулеба, не уточнивши обсяги постачань.

На початку листопада стало відомо, що Іспанія передає новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

Комплекси Aspide розраховані на захист стратегічних об’єктів, як то промислові підприємства, аеродроми чи морські порти. Вони можуть працювати в складі ешелонованої системи ППО та обмінюватись даними із ЗРК інших типів.