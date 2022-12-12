Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес

Велика Британія може переглянути відмову від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії, якщо російські війська продовжить стріляти по цивільній інфраструктурі. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес відповідаючи на запитання екс-прем'єра Бориса Джонсона, повідомляє Sky News.

Під час слухань у парламенті Британії, Джонсон запитав міністра про можливе постачання Україні ракетних комплексів більшої дальності.

«Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми можемо надати. У нас є потенційні системи озброєнь, які є більш далекобійними. І якщо росіяни продовжать завдавати ударів по цивільних районах і спробують знову порушити Женевські конвенції, тоді я подивлюся, що ми робитимемо далі», – відповів Воллес.

Нагадаємо, що 9 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що найближчими тижнями Україні передадуть зенітні гармати та ракети протиповітряної оборони. Нові постачання військової допомоги Україні Сунак пообіцяв під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.