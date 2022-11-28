У 2023 році Велика Британія збереже або збільшить військову допомогу для України, а також підтримає систему протиповітряної оборони. Про це у своїй промові заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у понеділок, 28 листопада, передає Reuters.

За його словами, політика Британії щодо України залишиться такою ж, як за його попередників – Бориса Джонсона та Ліз Трасс.

«Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу наступного року. І ми надамо нову підтримку для протиповітряної оборони», – скаже він.

Велика Британія є другим після США військовим донором України. У 2020 році Британія вже надала Україні військової допомоги на 2,8 млрд доларів США.

19 листопада Ріші Сунак уперше приїхав до Києва з неоголошеним візитом як новий премʼєр-міністр Великої Британії.