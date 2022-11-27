Міноборони Британії показало відправку в Україну ракет Brimstone 2

Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило передачу Збройним силам України ракет Brimstone 2. Відео завантаження цих ракет оборонне відомство опублікувало у своєму Twitter в неділю, 27 листопада.

Ракети передали в одному з пакетів військової допомоги Україні.

«У рамках пакета допомоги Велика Британія надала Збройним силам України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2. Ця допомога зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії», – йдеться в повідомлені.

У відеоролику наголошується, що українські військові ефективно використовують озброєння проти ворожої техніки й танків.

Літак завантажили на авіабазі у Брайз Нортоні та розвантажили у неназваному аеропорту.

As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 27, 2022

Про передачу Україні ракети Brimstone 2 стало відомо 21 листопада, коли в мережі з’явилися перші фото вантажу. До цього було відомо, що Велика Британія надає Україні ракети Brimstone 1, зазначає «Мілітарний». Збройні сили України використовували їх з наземних пускових установок для знищення цілей.

Brimstone – це сімейство керованих ракет класу «повітря-земля» розробки міжнародного консорціуму MBDA. У 2010 році в рамках програми SPEAR ракетний комплекс Brimstone модернізували до рівня Brimstone 2. Ракета отримала покращену головку самонаведення, модульну конструкцію, вдосконалений планер та оновлене програмне забезпечення.

Це збільшило дальність її польоту до 60 км з літаків та до 40 км з гелікоптерів. Раніше повідомлялося, що якщо такі ракети запускати з наземних установок, то їхня дальність становить 10-12 км.