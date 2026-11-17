Городоцький районний суд Львівщини виніс вирок служителю релігійного об’єднання Свідків Єгови за відмову проходити військову службу через релігійні переконання. Йому призначили покарання – три роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2026 року, військовозобов’язаний Володимир Р. у червні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього від відмовився від отримання повістки на відправку до військової частини та не прибув у вказане місце. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У суді чоловік розповів, що із 2010 року є служителем релігійного об’єднання Свідків Єгови. Він не визнав свою провину у кримінальному правопорушенні, заявивши, що одразу після відмови від повістки подав заяву про проходження альтернативної (не військової) служби. Він також заявив, що у липні 2025 року оформив догляд за матір’ю та отримав відстрочку від мобілізації. Це було уже після відмови від мобілізації.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«У призначену дату не з’явився, оскільки є Свідком Єгови та, реалізовуючи своє право на сумлінну відмову від військової служби на підставі своїх глибоких та щирих переконань, відповідно до частини 4 ст. 35 Конституції України, відмовився від проходження військової служби під час мобілізації», – вказано позиція обвинуваченого у вироку.

Цю справу розглянула суддя Ангеліна Малахова-Онуфер, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін, а також практику Верховного Суду.

«Право сповідувати свою релігію або переконання, яке визнається та захищається державною, є обмеженим в частині відмови від мобілізації. Жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації з метою виконання свого конституційного обов’язку із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни», – наведено позицію Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у інший справі.

Суддя визнала Свідка Єгови винним в ухиленні від призову під час мобілізації та призначила покарання – 3 роки позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити.