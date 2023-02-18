Міністр оборони Британії пояснив затримки з наданням Україні танків
За словами Воллеса, країни НАТО з болем усвідомили, що їх армії за останні 30 років значно ослабли
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що лише після ухвалення політичного рішення про постачання Україні танків багато країн дізналися про реальний стан справ з їхньою технікою. Про це він сказав в інтерв’ю німецькій газеті Spiegel, пише в суботу, 18 лютого, «Європейська правда».
«Політичне рішення, безумовно, існує. Але багато країн виявляють, що їхні армії не мають оперативних танків, які можна було б поставити. Політики відправили своїх військових на склади і виявили, що їхні танки не готові або не відремонтовані для доставки в Україну. Або що на ремонт гармат чи силової установки знадобиться певний час. Ви знаєте ці проблеми з оперативною готовністю у Бундесвері. В інших країнах ситуація не відрізняється», – пояснив він.
Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що західним союзникам буде важко зібрати два повних батальйони танків Leopard 2, щоб відправити їх в Україну, як було обіцяно.
За словами Воллеса, країни НАТО з болем усвідомили, що їх армії за останні 30 років значно ослабли.
«Існують цифри, скільки танків має кожна країна. Але є реальність, яка говорить нам, що дуже мало з них придатні до експлуатації. Навіть 14 танків Challenger для України ми не брали зі складів, де вони зберігалися, вони були зняті з бойового чергування. Зрештою, політика прийняла рішення. Але потім прийшла перевірка реальністю. Це саме те, де ми зараз перебуваємо», – сказав міністр.
За його словами, це стосується не лише танків, а й боєприпасів та іншої техніки. Однак Воллес запевнив, що танки надійдуть в Україну, хай це і займе більше часу.
«Ми повинні дати іншим партнерам трохи більше часу. Вимикач переключився, і це важливо на цей момент. Одна з причин - це військове значення рішення щодо танків для перебігу війни. Ми повинні бути чесними щодо цього. Танки не є диво-зброєю для негайної перемоги у війні. Звичайно, вони явно ефективніші за російські танки. Але окрім цього, зелене світло для Challenger або Leopard було надзвичайно важливим знаком для України», – заявив він.
«Завдяки сучасним танкам ми даємо можливість Україні краще позиціювати себе у військовому плані і наблизитися до стандартів НАТО щодо ведення війни. Для цього ми, німці, американці чи поляки, зараз тренуємо українських солдатів. У короткостроковій перспективі це не змінить хід війни. Але в середньостроковій перспективі це надзвичайно важливо», – додав міністр.