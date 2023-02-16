Бундесвер вже розпочав навчання українських військових на бойових танках Leopard 2

Західним союзникам буде важко зібрати необхідну кількість танків Leopard 2 модифікації 2A6, щоб відправити їх в Україну, як було обіцяно. Наразі Україна отримає меншу кількість цих танків. Про заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Bloomberg.

Раніше Берлін анонсував передачу Києву батальйону з 31 танка Leopard 2 у березні-квітні, а ще один батальйон – трохи згодом. Зараз у Німеччині кажуть, що вдалося зібрати лише половину батальйону. Німеччина і Португалія є єдиними двома країнами, які взяли на себе зобов'язання відправити в Україну версію Leopard 2A6. Зокрема, 14 танків пообіцяв уряд у Берліні і три – Португалія.

«Ми не досягнемо чисельності батальйону», – сказав Пісторіус.

За його словами, Польща зібрала близько 30 одиниць старої версії Leopard 2, що майже достатньо для стандартного українського батальйону чисельністю 31 одиниць, але багато з них перебувають у поганому стані і потребують ремонту, перш ніж їх можна буде розгорнути. Він додав, що ці танки прибудуть в Україну лише наприкінці квітня.

Наприкінці минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина та її союзники швидко сформують два батальйони бойових танків для України, а США пообіцяли надіслати 31 одиницю танків M1 Abrams.