Еммануель Макрон та Ріші Сунак

Франція та Велика Британія домовилися, що спільно навчатимуть українських морських піхотинців під час війни в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак передає Sky News.

«Ми домовилися про навчання українських морських піхотинців, що допоможе дати Україні вирішальну перевагу на полі бою і допоможе Україні виграти цю війну», – зазначив Сунак під час прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі.

Також на прес-конференції Сунак висловив упевненість, що війна в Україні закінчиться за столом перемовин, але зараз для цього ще не час. Спершу треба забезпечити нашій державі перевагу на полі бою.

Водночас Еммануель Макрон заявив, що Париж і Лондон роблять усе можливе, аби повномасштабна війна в Україні не поширилась на інші частини світу.

Водночас Макрон і Сунак планують 10 березня підписати угоду про співпрацю двох країн у розробці високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією.

За словами Сунака, нині Захід зіткнувся з безпрецедентними погрозами, через що в нього і президента Франції є бажання зміцнити НАТО, щоб Альянс міг прийняти «виклики майбутнього».

ЗМІ додає, що під час переговорів сторонами планується визнати Росію найбільшою загрозою для європейської та глобальної безпеки.