Першу партію снарядів вже відвантажили ЗСУ

Державний концерн «Укроборонпром» почав виробництво 122-мм снарядів для ЗСУ. Компанія налагодила виробництво вже третього виду боєприпасів – до цього «Укроборонпром» виготовляв 120-мм міни та 125-мм танкові снаряди. Перша партія українських боєприпасів поїхала до ЗСУ.

Про старт виготовлення снарядів у прес-службі «Укроборонпрому» повідомили в середу, 22 березня. Виробництво налагоджено спільно з країною НАТО, проте якою саме, не зазначається.

«Державний концерн "Укроборонпром" у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном та вже встиг відвантажити партію Збройним силам України. Снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження – 15200 м)», – повідомили у прес-службі «Укроборонпрому».

Перед виготовленням снарядів українські фахівці проводили випробування, які підтвердили достатню міцність корпусу боєприпасів при пострілі, максимальну дальність стрільби та стійкість спорядження. В «Укроборонпромі» зазначили, що кількість осколків в українських 122-мм снарядах значно більша, ніж у боєприпасів «радянського» зразка.