Франція затримує процес закупівель артилерійських боєприпасів для України через небажання виходу на ринки за межами Європейського Союзу, повідомляє видання Politico.

Через два тижні після того, як представники країн Євросоюзу погодили план постачання Україні артилерійських боєприпасів, згідно з яким впродовж року має бути придбано 1 млн боєприпасів калібру 155-мм, урядовці ЄС все ще розбираються в деталях реалізації. Проблемним питанням залишається те, чи будуть ці контракти на постачання зброї надходити виключно компаніям ЄС, чи вони також будуть відкритими для зовнішніх виробників.

Кілька дипломатів повідомили виданню, що Франція наполягає на тому, що гроші мають залишитись в межах ЄС. Греція та Кіпр також підтримали Париж – деякі дипломати сказали, що цей крок пов’язаний з їхнім бажанням уникнути контрактів з турецькими виробниками.

20 березня ЄС ухвалив план спільних закупівель артилерійських боєприпасів калібру 155-мм для України. Він має проходити в три етапи. Перший етап плану обумовлює негайне збільшення поставок в Україну боєприпасів із власних запасів країн ЄС та фінансову компенсацію військової допомоги країнам-донорам. Друга частина передбачає спільну закупівлю Європейським оборонним агентством EDA боєприпасів калібру 155-мм, щоб заповнити дефіцит запасів країн ЄС і забезпечити постачання Україні в довгостроковій перспективі. Третя частина призначена для інвестування фінансів у оборонні підприємства для забезпечення довгострокового збільшення потужностей виробництва боєприпасів у Європі. Ймовірно, перші спільні замовлення на виробництво боєприпасів планують розмістити вже до кінця травня, зазначає «Мілітарний».