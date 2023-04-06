Нещодавно міністр оборони Литви відвідав Харків

Литва готується передати Україні новий пакет військової допомоги на суму приблизно у 41 млн євро. Коли саме Литва передасть пакет допомоги, не зазначається.

Про це повідомив у середу, 5 квітня, міністр оборони Литва Арвідас Анушаускас на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що до пакету увійде необхідне обладнання для України, проте яке саме, не повідомив.

«Вартість нового литовського пакета військової підтримки України сягне близько 41 мільйона євро. Він складатиметься з надісланого обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди», – повідомив Арвідас Анушаускас.

Яке саме обладнання надійде Україні, міністр оборони не зазначив. Також досі невідомі терміни надання допомоги.

Нагадаємо, 3 березня Литва оголосила, що виділить на відновлення української енергосистеми 12 млн євро. Кошти підуть на пошкоджені та зруйновані внаслідок російських обстрілів об'єкти енергосистеми. 12 млн євро виділить найбільша литовська компанія Ignitis Group.