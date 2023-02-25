Ізраїльська РЛС WatchGuard.

У Литві ініціативна група з підтримки України зібрала 14 млн євро на радари протиповітряної оборони, які хочуть закупити і передати Збройним силам. Про це йдеться на сайті організації, що займається збором коштів.

Зазначається, що підсумкова сума втричі перевищила ту, яку планували зібрати на початку – 5 млн євро.

«14 млн євро від литовців на покупку радарів для захисту України. За чотири тижні. Це від нас. Ми повернемось», – повідомив координатор збору коштів Андрюс Тапінас.

Зібрані під час акції кошти будуть спрямовані на придбання багатофункціональних тактичних радарів ізраїльського виробництва. Вони моніторитимуть повітряний простір навколо таких стратегічно важливих для України об’єктів, як електростанції, водонапірні башти тощо. Один такий радар коштує 1 млн євро.

Збір грошей на радари розпочався 30 січня. Його проводили організація Blue/Yellow, інтернет-телеканал Laisvės TV, фонд 1K fondas та Stiprūs kartu («Сильніші разом»), а також суспільний мовник LRT. 3 лютого впродовж години вдалося зібрати мільйон євро, таким чином було зібрано 5 млн євро.