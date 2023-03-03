Посол Литви взяв участь у круглому столі у Львові, 3 березня 2023

Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас повідомив, що його країна виділить 12 млн євро на відновлення української енергосестеми, яка суттєво постраждала від російських ракетних атак. Про це він сказав у п’ятницю, 3 березня, під час круглого столу «Виклики для економіки України та Литви в умовах війни – шукаймо кращі економічні рішення разом» у Львові.

Йдеться про 12 млн євро, які виділить найбільша литовська компанія Ignitis Group. Ця сума становить 10% від суми її надприбутку.

Також, як повідомила прес-служба Львівської міської ради, Вільнюс пожертвував Львову 700 тис. євро на центр реабілітації «Незламні».

Нагадаємо, за час повномасштабної війни Литва вже надала Україні військової допомоги на 283 млн євро і ця сума ще зросте. Також Литва продовжує надавати Україні гуманітарну та енергетичну допомогу.