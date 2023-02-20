США нададуть Україні додаткові 10 млн доларів на відновлення енергетичної системи, що постраждала від російських обстрілів. Відповідне розпорядження підписав державний секретар Ентоні Блінкен, йдеться на сайті уряду США.

«Я розпорядився виділити додаткові 10 мільйонів доларів на підтримку наших постійних зусиль з надання надзвичайної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури України в умовах безперервних ракетних і безпілотних атак з боку Росії», – йдеться в заяві Ентоні Блінкена.

Він зазначив, що США схвалюють рішення понад 50 країн об'єднатися на знак солідарності з Україною.

«Тільки Росія може припинити свою війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми будемо стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно для зміцнення її військових на полі бою, щоб вони мали якомога сильнішу позицію за будь-яким майбутнім столом переговорів», – додав він.

Нагадаємо, у січні адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення 125 млн доларів на електричне устаткування. А 20 лютого під час візиту в Україну Байден повідомив про новий пакет військової допомоги на 460 млн доларів.