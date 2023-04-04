Литва заборонила росіянам купувати нерухомість
До 2024 року громадянам Росії не можна купувати житлові та нежитлові об'єкти
Литва заборонила росіянам купляти будинки, квартири та іншу нерухомість на території країни. Це рішення зумовлене ризиками для національної безпеки Литви.
Рішення ухвалили парламентарі Литви у вівторок, 4 квітня, повідомило видання Delfi. За заборону для росіян проголосували 76 депутатів литовського Сейму.
«У правових актах передбачається обмеження права громадян Росії на придбання нерухомості у Литві. Винятки торкнуться лише росіян, які мають постійну посвідку на проживання або отримують нерухомість у країні в спадок», – повідомило видання.
Крім того, Литва затвердила обмеження, пов'язані з наданням росіянам та білорусам статусу електронного резидентства – громадянам країн-агресорів анулюють дію електронного підпису та ідентифікації. Винятком з правил стануть росіяни та білоруси, які мають постійну посвідку на проживання у Литві.
Обмеження щодо громадян Росії та Білорусі триватимуть до 2 травня 2024 року, проте Сейм може продовжити строки.