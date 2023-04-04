Обмеження зумовлені ризиками для нацбезпеки Литви

Литва заборонила росіянам купляти будинки, квартири та іншу нерухомість на території країни. Це рішення зумовлене ризиками для національної безпеки Литви.

Рішення ухвалили парламентарі Литви у вівторок, 4 квітня, повідомило видання Delfi. За заборону для росіян проголосували 76 депутатів литовського Сейму.

«У правових актах передбачається обмеження права громадян Росії на придбання нерухомості у Литві. Винятки торкнуться лише росіян, які мають постійну посвідку на проживання або отримують нерухомість у країні в спадок», – повідомило видання.

Крім того, Литва затвердила обмеження, пов'язані з наданням росіянам та білорусам статусу електронного резидентства – громадянам країн-агресорів анулюють дію електронного підпису та ідентифікації. Винятком з правил стануть росіяни та білоруси, які мають постійну посвідку на проживання у Литві.

Обмеження щодо громадян Росії та Білорусі триватимуть до 2 травня 2024 року, проте Сейм може продовжити строки.