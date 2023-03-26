МЗС Литви назвало агресію РФ проти України «гібридною світовою війною»
МЗС Литви вважає, що війна РФ проти України почала процес формування нового світоустрою
Заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас заявив, що російсько-українська війна має глобальний вимір, як «світова війна гібридного характеру». Про це повідомляє «Укрінформ».
«Поточна ситуація має всесвітній, глобальний вимір. Це не просто війна, воєнні дії, які йдуть в Україні, а й уже світова війна, яка має гібридний характер і багато наслідків у різних сферах», – пояснив Адоменас.
Як приклад він навів історію з нещодавнім візитом до Литви Вселенського патріарха Варфоломія. Все починалося рік тому з того, що кілька священників Литовської єпархії РПЦ відмовилися «слухатися патріарха Кирила», котрий підтримав війну в Україні. І це запустило процес змін, який привів до початку відновлення юрисдикції Константинопольського патріархату в Литві.
«Це лише один невеликий приклад того, що ця війна почала процес формування нового світоустрою, в якому ми житимемо далі», – зазначив заступник голови МЗС Литви.
Він також наголосив , що Росія в майбутньому має отримати поразку, без жодних спроб «зберегти обличчя» Путіну та закінчити російську агресію «дипломатичним способом».