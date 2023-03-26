Заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас заявив, що російсько-українська війна має глобальний вимір, як «світова війна гібридного характеру». Про це повідомляє «Укрінформ».

«Поточна ситуація має всесвітній, глобальний вимір. Це не просто війна, воєнні дії, які йдуть в Україні, а й уже світова війна, яка має гібридний характер і багато наслідків у різних сферах», – пояснив Адоменас.

Як приклад він навів історію з нещодавнім візитом до Литви Вселенського патріарха Варфоломія. Все починалося рік тому з того, що кілька священників Литовської єпархії РПЦ відмовилися «слухатися патріарха Кирила», котрий підтримав війну в Україні. І це запустило процес змін, який привів до початку відновлення юрисдикції Константинопольського патріархату в Литві.

«Це лише один невеликий приклад того, що ця війна почала процес формування нового світоустрою, в якому ми житимемо далі», – зазначив заступник голови МЗС Литви.

Він також наголосив , що Росія в майбутньому має отримати поразку, без жодних спроб «зберегти обличчя» Путіну та закінчити російську агресію «дипломатичним способом».