Компанія належить російській «Новатек», яка, у свою чергу, є частиною «Газпрому»

Польща виставляє на продаж перше підприємство з низки російських підсанкційних компаній на території країни. Йдеться про газотранспортну компанію Novatek Green Energy, яка є дочірнім підприємством російського ПАТ «Новатек», яка є частиною російського газового гіганта «Газпром».

Про це у п'ятницю, 3 квітня, повідомило польське видання Dziennik Gazeta Prawna. Novatek Green Energy постачає газ до кількох польських муніципалітетів, а всі її активи належали російським компаніям.

«Це 100% дочірня компанія російської газової компанії ПАТ "Новатек". З квітня минулого року рішенням Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Novatek Green Energy внесена до санкційного списку», – повідомили у виданні.

Відповідно до польського законодавства, у компанії ще в жовтні 2022 року з'явився новий управитель, а тепер Польща оголосила аукціон – 3 квітня відбудеться продаж активів або всієї компанії Novatek.

За даними видання, польський уряд підготував спеціальні процедури, які не дозволять російським підприємцям чи підставним особам придбати активи компанії.

«За допомогою консалтингової компанії EY уряд підготував дві процедури: транзакційну та санкційну. Їх запровадили для того, щоб захиститися від сценарію, за яким активи викуповуються суб'єктами з Росії», – повідомило DGP.

Учасники торгів будуть перевірятися за структурою власності, географічним розташуванням та зв'язком компаній, зареєстрованих на підприємця. Також буде проаналізовано трьох основних контрагентів інвесторів – якщо в їхній діловій історії будуть присутні росіяни, інвестор не зможе брати участь в аукціоні.