ЄС на півроку продовжив без змін санкції, запроваджені проти майже 1500 фізосіб та 205 юридичних осіб з Росії у зв’язку з агресивною війною РФ проти України. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Замороження активів та заборона в’їзду для 1473 осіб і 205 юросіб, застосовані ЄС за дії, спрямовані на підрив територіальної цілісності України, продовжені на шість місяців. Попри деякі спекуляції, зі списку нікого не виключили – принаймні поки що», – повідомив Джозвяк.

Раніше повідомлялося, що компоненти західного виробництва в зброї, яку Росія використовує у війні проти України та для скоєння воєнних злочинів, досі постачаються до країни-агресора після повномасштабного вторгнення.

Митні дані засвідчили, що три західні технологічні компанії продовжили експортувати до Росії тисячі компонентів, вартість яких сягає мільйони доларів, в листопаді 2022 року. Дві з них виробляють компоненти подвійного призначення, які Росія шукає для виробництва та ремонту свого військового обладнання, та одна з яких виготовляє тип специфічного компоненту, необхідного російським військовим для навігації та таргетування.

Торгові дані свідчать про те, що компоненти, вироблені компаніями Harting, Trimble та TE Connectivity, продовжують імпортуватися в Росію через офіційних дистриб’юторів або через треті країни, такі як Гонконг та Туреччина. За висновками звіту чотири ключові російські збройні системи, що використовуються для здійснення ймовірних військових злочинів, наприклад – ударів по житлових будинках, цивільній інфраструктурі та електростанціях, в різній мірі залежать від компонентів західного виробництва.