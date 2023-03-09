Блокування IP-адрес пов'язано зі збільшенням переглядів російської пропаганди у Литві

У Литві місцевим інтернет-провайдерам порекомендували обов'язково видалити IP-адреси, які надають доступ до перегляду підсанкційних пропагандистських каналів Росії. Рішення зумовлене тим, що литовці зловживають російською пропагандою в інтернеті.

Про рішення видалити IP-адреси повідомила Литовська комісія з радіо і телебачення (ЛКРТБ) у середу, 8 березня. Комісія закликала заблокувати IP-адреси, через які можна переглянути найбільші пропагандистські медіа Росії. Телеканали, які перебувають під санкціями Євросоюзу, потрібно заблокувати до понеділка, 13 березня.

«ЛКРТБ ухвалила рішення дати обов’язкові вказівки інтернет-провайдерам щодо скасування можливості доступу до IP-адрес, які надають можливість дивитися кремлівські пропагандистські телеканали "НТВ", "Первый канал", "Россия-1", "Россия 24" і "РТР Планета", до яких Європейський Союз застосовує обмежувальні заходи – санкції», – повідомили у прес-службі комісії.

У Литовській комісії нагадали, що поширення дезінформації та перегляд підсанкційних телеканалів може вести до адміністративної та кримінальної відповідальності. До переліку російських телеканалів, які підпали під санкції, також увійшли «Россия Сегодня», «Спутник», «НТВ/НТВ Мир» та «РЕН ТВ». Списки заборонених російських каналів доповнюються з новими пакетами санкцій – 24 лютого, у роковини повномасштабної війни, Євросоюз затвердив санкції на мовлення RT Arabic та Sputnik Arabic, які належать пропагандистській телевізійній мережі «Россия Сегодня».