Естонія слідом за Латвією та Литвою припиняє мовлення на своїй території російського незалежного телеканалу «Дождь». Про це пише Postimees.

Пояснюється, що саме ліцензія, анульована владою Латвії, давала каналу право поширювати свій контент у країнах Євросоюзу, США та інших країнах.

«Мовлення телеканалу «Дождь» буде припинено і в Естонії. Причина в тому, що ліцензія, що анульована владою Латвії, давала каналу право поширювати свій контент у країнах Євросоюзу, США та інших країнах. Після анулювання ліцензії, тобто з 8 грудня, «Дождь» перестане транслюватись», – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що в Естонії «Дождь» транслювали телеоператори Telia, Elisa та Home 3, проте у двох із них канал входив у розширений пакет каналів.

«Відповідно до повідомлення Департаменту захисту прав споживачів та технічного нагляду операторів зв'язку, трансляція телеканалу «Дождь»призупиняється. Відповідно до Закону про медіапослуги, мовники можуть пропонувати телевізійні програми в рамках своїх послуг, якщо вони мають ліцензію країни перебування або іншу правову підставу. Серед телевізійних пакетів компанії Elisa «Дождь» є каналом на вибір, тому призупинення роботи цього телеканалу торкнеться невеликої частини клієнтської бази», – прокоментував ситуацію Тааві Тедер, менеджер зі зв'язків зі ЗМІ Elisa.

Нагадаємо, 1 грудня, у вечірньому випуску програми «Здєсь і сєйчас» ведучий «Дождя» Алєксєй Коростєльов закликав допомагати російським військовослужбовцям. Глава служби інформації телеканалу «Дождь» Єкатєряна Котрікадзе від імені редакції телеканалу назвала цю фразу «помилковою і категорично неприйнятною для всієї редакції. Також було заявлено, що «Дождь» припиняє співпрацю з Коростєльовим.

2 грудня Служба державної безпеки Латвії повідомила, що починає розслідування у зв'язку з висловлюваннями в ефірі «Дождя». Там заявили, що з огляду на агресію РФ проти українського народу, надання будь-якої допомоги армії країни-агресора є неприпустимим і порушує закон. До цього латвійський регулятор вже штрафував «Дождь» на 10 тис. євро за карту, на якій телеканал позначив окупований Крим як частину Росії.

6 грудня Латвія анулювала ліцензію на мовлення телеканала «Дождь». З 8 грудня припинили трансляцію «Дождя» і в Литві.