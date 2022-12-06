Латвія анулювала ліцензію на мовлення телеканала «Дождь», створеного російськими журналістами, які переїхали до Риги після початку вторгнення Росії в Україну. Рішення ухвалила Національна рада з електронних ЗМІ, повідомляє національний мовник LSM.

Керівник Нацради Іварс Аболіньш сказав, що рішення ухвалено в інтересах державної безпеки та громадського порядку. Мовлення «Дождя» у YouTube у Латвії також планують заблокувати.

Національна рада проситиме поставити геоблокування каналу «Дождь» на цій платформі, щоб контент телеканалу був недоступний у Латвії.

Нагадаємо, 1 грудня, у вечірньому випуску програми «Здєсь і сєйчас» ведучий «Дождя» Алєксєй Коростєльов закликав допомагати російським військовослужбовцям.

Глава служби інформації телеканалу «Дождь» Єкатєряна Котрікадзе від імені редакції телеканалу назвала цю фразу «помилковою і категорично неприйнятною для всієї редакції. Також було заявлено, що «Дождь» припиняє співпрацю з Коростєльовим.

2 грудня Служба державної безпеки Латвії повідомила, що починає розслідування у зв'язку з висловлюваннями в ефірі «Дождя». Там заявили, що з огляду на агресію РФ проти українського народу, надання будь-якої допомоги армії країни-агресора є неприпустимим і порушує закон.

До цього латвійський регулятор вже штрафував «Дождь» на 10 тис. євро за карту, на якій телеканал позначив окупований Крим як частину Росії.