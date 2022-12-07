Раніше один з телеведучих «Дождя» у прямому ефірі закликав допомагати російським військовим

У Литві з 8 грудня буде припинено трансляцію російського телеканалу «Дождь» – вслід за відповідним рішенням про анулювання​ ліцензії для цього мовника владою Латвії. Про це повідомляє видання Delfi із посиланням на Литовську комісію з радіо та телебачення.

Латвійський дозвіл на мовлення давав каналу право розповсюджувати створений контент у країнах ЄС, Росії, США та інших країнах.

«Він був включений до списку програм, які ретранслюються мовниками телепрограм, що надають послуги в Латвії, послуги постачальників аудіовізуальних медіапослуг на запит, доступний на платформі обміну відео YouTube. Після анулювання ліцензії на мовлення «Дождя» він з 8 грудня не буде доступний і в Литві», – повідомила комісія.

Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії раніше анулювала ліцензію на мовлення «Дождя». Рішення скасувати дозвіл на трансляцію телеканалу було ухвалено «у зв'язку з загрозою національній безпеці та громадському порядку». Крім цього, буде закрито доступ на території Латвії до програм телекомпанії на Ютубі.

Це сталося після того, як телеканал був оштрафований за карту з Кримом у складі Росії та слова «наша армія» стосовно російської армії, а також після ефіру, під час якого ведучий Алєксєй Коростєльов, закликаючи глядачів писати про порушення під час мобілізації в Росії і воєнних злочинах російських військових, сказав: «Ми сподіваємося, що багатьом, військовослужбовцям у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті». Після цього його звільнили з телеканалу.

Головний редактор «Дождя» Тихон Дзядко після інциденту заявив, що телеканал не займається передачею спорядження будь-якій армії, втому числі – російській. За його словами, ведучий в ефірі обмовився, за що був звільнений. Зображення Криму у складі Росії Дзядко назвав «помилкою дизайнера». Очільник «Дождя» висловив переконання, що «підстав для позбавлення телеканалу ліцензії немає».

Служба держбезпеки Латвії рекомендувала МВС включити Коростельова до «чорного списку» осіб, яким заборонено в’їзд до країни.

Російський за походженням телеканал «Дождь», який позиціонує себе як ліберальний, висвітлює події в Росії та світі. Свій офіс у Росії телеканал закрив після початку в лютому 2022 року повномасштабної війни проти України. Кілька місяців тому «Дождь» відновив мовлення, офіс переїхав до Латвії.

Мапу Росії з окупованим Кримом цей засіб інформації показував і раніше, коли працював у Росії. Тоді такі уявлення про політичну мапу світу на телеканалі пояснювали необхідністю виконувати вимоги російського законодавства.