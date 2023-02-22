Гаррі Княгицький був воєнним кореспондентом НТВ та знімав пропагандистські сюжети про російську війну проти України

Російська служба «Голосу Америки» взяла на роботу колишнього кореспондента телеканалу НТВ Гаррі Княгницького, який їздив на окуповані території Донецької та Луганської областей, де знімав матеріали про «ополченцев». Його матеріали можна побачити на сайті американської служби іномовлення, передає «Детектор медіа».

Під час роботи на російському пропагандистському телеканалі НТВ, який повністю фінансується державною компанією «Газпром», Гаррі Княгницький, був воєнним кореспондентом та знімав пропагандистські сюжети про російську війну проти України. Зокрема у вільному доступі можна знайти кілька його сюжетів про нібито обстріли українською армією цивільного населення.

Також у своїх матеріалах Гаррі Княгницький називає російських бойовиків він «ополчением» чи «самообороною Донбасса». Про російську агресію у його сюжетах узагалі не йдеться. Крім цього, він знімав пропагандистські сюжети про Революцію гідності табув автором матеріалу про затримання «терористичної групи» Олега Сенцова у 2014 році. Після цього український режисер провів у російському полоні п’ять років.

Гаррі Княгницький пропрацював на НТВ до 2017 року та звільнився, за його словами, «з етичних міркувань. Після цього він влаштувався в нью-йоркську редакцію російського телеканалу RTVI, де також публікував суперечливі матеріали. Наприклад, про протести після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда він писав: «…Потому что где темнокожие – там преступность».

За даними видання Kyiv Post, що 15 співробітників «Голосу Америки» вже направили американським конгресменам відкритого листа, у якому закликають менеджмент мовника переглянути призначення Гаррі Княгницького та ще однієї журналістки Дарії Давидової. Їй колеги закидають легітимізацію анексії Криму.

За даними джерел «Детектора медіа» в російський службі «Голосу Америки», співробітники медіа спочатку зверталися до власного керівництва, але там не відреагували. Джерела стверджують, що керівництво російської служби начебто спробувало «зам’яти» внутрішній скандал.