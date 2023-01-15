Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про введення санкцій ще проти 198 людей, більшість з яких – російські артисти та пропагандисти. Відповідний указ Офіс президента опублікував у неділю, 15 січня.

Попри те, що більшість людей у санкційному списку – громадяни Росії, у ньому також є й українці та люди з паспортами інших країн. Зокрема, обмеження запровадили проти колишньої ведучої телеканалів Віктора Медведчука Діани Панченко, яка у грудні відвідала окупований Донецьк, порушивши українське законодавство. Там вона знімає пропагандистські відео в інтересах Росії.

Також обмеження запровадили проти музичного критика Сєрґєя Сосєдова та актора і пропагандиста Боріса Корчєвнікова, російських воєнкорів Сємьона Пєгова та Юрія Котьонка, спортивного коментатора Дмітрія Губернієва та багатьох інших.

Окрім того, у списках фігурує колишній нардеп від КПУ Спиридон Кілінкаров, що вже отримав російське громадянство.

Санкції введено на десять років. Вони, зокрема, передбачають:

блокування активів на території України;

повне припинення торговельних операцій;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів;

відмову в наданні та скасування віз;

позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення;

заборону на набуття у власність земельних ділянок на території України;

запобігання виведенню капіталів за межі України.

Нагадаємо, перед цим РНБО ввела санкції проти низки російських артистів і пропагандистів 7 січня. Тоді під санкції, зокрема, потрапили футболіст Анатолій Тимощук, телеведучі Жанна Бадоєва, Лєонід Якубович і Дана Борісова, співаки Дмітрій Білан, Алєксандр Буйнов, Вікторія Дайнеко, Ларіса Доліна, Валєрій Кіпєлов, Філіп Кіркоров, Стас П’єха і Лоліта Мілявська, режисер Нікіта Міхалков, артист Євгеній Петросян, пропагандистка Маргаріта Сімонян та інші.