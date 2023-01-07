Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо російських артистів. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

Указом від 7 січня Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 6 січня про введення персональних санкцій щодо низки росіян.

Санкції передбачають блокування активів, заборону виведення капіталів за межі України, заборону участі в приватизації, позбавлення державних нагород України та багато іншого.

Серед осіб, що потрапили під санкції, зокрема: футболіст Анатолій Тимощук, телеведучі Жанна Бадоєва, Лєонід Якубович і Дана Борісова, співаки Дмітрій Білан, Алєксандр Буйнов, Вікторія Дайнеко, Ларіса Доліна, Валєрій Кіпєлов, Філіп Кіркоров, Стас П’єха і Лоліта Мілявська, режисер Нікіта Міхалков, артист Євгеній Петросян, пропагандистка Маргаріта Сімонян та інші.

У грудні стало відомо, що в дев’ятому пакеті санкцій Європейського Союзу передбачені обмеження проти працівників російських пропагандистських ЗМІ та артистів, наближених до Кремля.

Серед 144 фізичних осіб у санкційному списку згадані російські телеведучі Боріс Корчєвніков та Маріна Кім, співак Грігорій Лєпс, блогер Дмітрій Пучков, режисер Нікіта Міхалков і політолог та ведучий Сергєй Міхєєв.

Також обмеження будуть запроваджені проти п’ятьох керівників російських телевізійних компаній «Рен ТВ» і «ТВ-Новості» (юридична особа, за якою приховується канал російського іномовлення RT). Будуть зморожені активи в Європейському Союзі державних медіахолдингів ВГТРК і «Національна медіагрупа», «ТВ-Новості» а також Фонду стратегічної культури, який, на думку ЄС, використовується російською Службою зовнішньої розвідки. Крім того, три російські канали – «НТВ/НТВ Мір», «Россія 1» і «РЕН ТВ» – будуть позбавлені ліцензій на мовлення в країнах ЄС через серйозне викривлення та маніпулювання фактами з метою виправдання війни проти України та дестабілізації країн ЄС.